İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Ağırladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Delegasyonu Başkanı'nı Kabul Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi ağırladı. Kritik görüşme, Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sosyal Medya Paylaşımıyla Duyurdu

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.