İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anlamlı Kutlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, kutlama mesajında, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken, milletimizin huzuru için görev yapmaya devam eden Anadolu Ajansının 105. yaşı kutlu olsun."

Anadolu Ajansı'nın Önemi

Yerlikaya'nın mesajında, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin ulusal ve uluslararası arenada önemli bir medya organı olarak rolüne dikkat çektiği belirtildi. Anadolu Ajansı, yaygın haber ağı ile milletin sesi olmaya devam ediyor.