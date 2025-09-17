İçişleri Bakanı Yerlikaya ANFİDAP Üyelerini Kabul Etti — Filistin Desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ANFİDAP üyelerini Bakanlıkta kabul ederek platformun kuruluşunu, etkinliklerini ve Filistin'e destek mesajını paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:48
İçişleri Bakanı Yerlikaya ANFİDAP Üyelerini Kabul Etti — Filistin Desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ANFİDAP Üyelerini Kabul Etti

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Filistin vurgusu yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerini bakanlıktaki kabulünde ağırladı. Yerlikaya, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı.

Toplantıda hazır bulunan isimler arasında Serkan Güçlü, İsmail Mansur Özdemir, Hacı Bayram Şahin, Eyüp Medet, Bekir Engül, Aziz Oğuzhan Karaman, Bilal Koca ve Ahmet Salih Güllü yer aldı.

Yerlikaya, ANFİDAP'ın 11 Ekim 2023'te kurulduğunu hatırlatarak platformun amacını şöyle açıkladı: Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak, Filistin'in haklı davasını anlatmak ve Siyonizmin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel tehditlerine karşı mücadele etmek.

Platformun düzenlediği etkinlikler arasında "Büyük Gazze Yürüyüşü", "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" ve "Ankara'dan Gazze'ye" gibi organizasyonlar bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, "ANFİDAP, Filistin davasını gündemde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zulme karşı sesimizi yükseltmeye, haklı davalarında kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu