İçişleri Bakanı Yerlikaya ANFİDAP Üyelerini Kabul Etti — Filistin Desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ANFİDAP Üyelerini Kabul Etti

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Filistin vurgusu yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerini bakanlıktaki kabulünde ağırladı. Yerlikaya, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı.

Toplantıda hazır bulunan isimler arasında Serkan Güçlü, İsmail Mansur Özdemir, Hacı Bayram Şahin, Eyüp Medet, Bekir Engül, Aziz Oğuzhan Karaman, Bilal Koca ve Ahmet Salih Güllü yer aldı.

Yerlikaya, ANFİDAP'ın 11 Ekim 2023'te kurulduğunu hatırlatarak platformun amacını şöyle açıkladı: Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak, Filistin'in haklı davasını anlatmak ve Siyonizmin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel tehditlerine karşı mücadele etmek.

Platformun düzenlediği etkinlikler arasında "Büyük Gazze Yürüyüşü", "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" ve "Ankara'dan Gazze'ye" gibi organizasyonlar bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, "ANFİDAP, Filistin davasını gündemde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zulme karşı sesimizi yükseltmeye, haklı davalarında kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.