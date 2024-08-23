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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Asayiş için Üst Düzey Toplantı Gerçekleştirdi

Ali Yerlikaya, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek, asayiş ve güvenliğe dair mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:19
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Asayiş için Üst Düzey Toplantı Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Üst Düzey Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Korumiral Ahmet Kendir'i makamında kabul etti.

Başarılı Bir İşbirliği Vurgusu

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Yerlikaya'nın, atamalarının ardından bu üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği bilgisi verildi. Toplantıda, ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve geleceğe dair hedefler belirlendi.

Yerlikaya'dan Huzur Mesajı

Yerlikaya, kendisiyle görüşen yetkililere başarı dileklerini ileterek, "Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda çıkmaz denilen sokaklarda, derin vadilerde aziz milletimizin asayişi, huzur ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu da bizim milletimize verdiğimiz sözümüz olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun," ifadelerini kullandı.

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