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İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile mülteci geri dönüşleri hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:41
İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşme detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Grandi ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Grandi ile ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için yaptığımız çalışmaları, karşılıklı işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Sayın Grandi'ye ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi (solda) ile Bakanlıkta bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi (solda) ile Bakanlıkta bir araya geldi.

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