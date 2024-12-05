İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cibuti'li Mevkidaşı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cibuti İçişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cibuti İçişleri Bakanı Said Nouh Hassan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye'nin beşeri güvenliği ve uluslararası işbirliği üzerine odaklandı.

Görüşmenin Detayları

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı ile birlikteki heyeti bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, güvenlik birimlerinin eğitimi ve afetlerle mücadele konularında işbirliği alanları değerlendirildi.

İşbirliği Vurgusu

Yerlikaya, misafirine duyduğu teşekkürle birlikte, iki ülke arasında işbirliğinin daha da güçlendirileceğine inandığını ifade etti. Bu tür görüşmeler, güvenlik ve işbirliği alanında olumlu sinyaller vermekte ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cibuti İçişleri Bakanı Said Nouh Hassan ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cibuti İçişleri Bakanı Said Nouh Hassan ile bir araya geldi.