İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cilo Festivali'nde Kardeşlik Mesajı Verdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cilo Festivali'nde Konuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali'ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, etkinlikte yaptığı konuşmayla dikkat çekti.

Kardeşliğe Pusu Kurmaya Müsaade Etmeyeceğiz

Yerlikaya, "Allah'ın izniyle terörist devletçiklerinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gece gündüz bu görkemli dağların yamaçlarında, zor iklim koşullarında bile terörle mücadele kararlılığımız devam edecektir." şeklinde konuştu.

Festival Atmosferi ve Katılım

Bu yıl altıncısı düzenlenen festivalde 30 bin kişinin etkinliğe katılmak için Yüksekova'ya geldiğini belirten Yerlikaya, "Burada kardeşliğimize pusu kurmaya cüret edenlere karşı mücadele ediyoruz." dedi. Ayrıca, festivalin, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu vurguladı.

Terörün Son Çırpınışları

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelenin sürdüğünü ve geldiğimiz noktada artık bu işin sonuna yaklaşıldığını söyledi. "Artık hiç kimsenin kardeşliğimize pusu kurmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Hakkari'nin Güzellikleri

Etkinlik alanında çeşitlilik gösteren katılımcılara yönelik bir mesaj veren Yerlikaya, Hakkari'nin doğasının ve insanlarının güzelliklerini, terörün gölgesinin kalkmasıyla ortaya çıktığını ifade etti. "Bu yıl dünyanın dört bir yanından insanların burada toplanması, Hakkari'nin turizm potansiyelini artırdı." şeklinde konuştu.

Ortak Sevgi ve Birliktelik

Yerlikaya, katılımcılarla halay çekerken, "Ne olursa olsun biz kardeşiz. Birlik ve beraberliğimiz hiç kimse tarafından gölge düşürülemeyecek." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın Vurguladığı Konuklar

Programda ayrıca Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi Ali Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya gibi isimler de yer aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.