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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 12 Bin Polis Alımı Müjdesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen güvenlik toplantısında 12 bin polis memuru alımı müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:07
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 12 Bin Polis Alımı Müjdesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla'da Güvenlik Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen güvenlik toplantısında önemli müjdeler açıkladı. 179 yıllık bir geçmişe sahip emniyet teşkilatının şanlı üniformasını giyme hayaline sahip gençler için 12 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu.

Emniyet ve Güvenliğin Önemi

Yerlikaya, emniyet ve güvenlik olmadan başta turizm olmak üzere hiçbir sektörde gelişmenin mümkün olmadığını vurguladı. Toplantıda yaptığı konuşmada, "Emniyet varsa huzur, güvenlik varsa turizmin bereketi var" ifadesini kullandı.

Alım Detayları

Toplam 12 bin polis memuru alınacak. Alımın 9600’ü lisans mezunlarından, 2400’ü ise ön lisans mezunlarından oluşacak. Lisans alımları arasında 8160 erkek, 1440 kadın, ön lisans alımlarında ise 2040 erkek ve 360 kadın bulunmakta. Emniyet teşkilatına katılacak bu yeni polis memurları, teşkilatın gücüne güç katacak.

Yerlikaya, şimdiden polis adaylarına başarılar dileyerek, gelecekteki polis memurlarının Türkiye'nin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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