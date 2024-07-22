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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama: İslami Değerlere Saldıran Kişi Gözaltına Alındı

Ali Yerlikaya, Hz. Muhammed’e hakaret eden şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:18
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama: İslami Değerlere Saldıran Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere yönelik yapılan saldırılara ilişkin önemli bir duyuru gerçekleştirdi.

Gözaltı Süreci

Bakan Yerlikaya, Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin, Z.K. ismiyle tespit edildiğini ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal Medya Üzerinden Duyuruldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlıklı bir açıklama yaparak, milli ve manevi değerlere saldıranların yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğini vurguladı.

Bu durum, nefret söylemlerinin toplumda yarattığı olumsuz etkileri gözler önüne seriyor. İçişleri Bakanı ayrıca, böyle eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

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