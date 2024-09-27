İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Aydın'da Huzur Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da Türkiye'nin Huzuru Toplantısında Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahlara uygulanan cezanın artırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti ve "Hep beraber, Meclisimizle beraber ne noktaya getireceğimizi göreceğiz" Aydın'daki Asayiş İstatistikleri Bakan Yerlikaya, Aydın'daki asayiş istatistiklerine de değinerek, 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 Ruhsatsız Silah ve Terörle Mücadele Aydın'da son 8 ayda ruhsatsız silah bulundurmaktan 878 kişinin yakalandığını126 operasyonda 6 kişinin, FETÖ'ye yönelik 49 operasyonda ise 24 kişinin tutuklandığını Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyonlar Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yürütülen mücadelede 4 Haziran 2023 tarihinden bu yana 5900 tutuklama gerçekleşti"Mobil göç araçlarıyla birlikte 1 milyon 578 bin yabancının kimlik sorgulaması yapıldı" Yatırım ve İhtiyaçlar Bakan Yerlikaya, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini ve yeni hizmete alınan araçlardan 194'ünün Aydın'ın kullanımına sunulduğunu Toplantıya Aydın Valisi Yakup CanbolatMustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı katıldı. Toplantının ardından Bakan Yerlikaya, 24 Ocak 2001'de şehit olan polis memuru Mehmet Sepetçi'nin ailesini ziyaret etti.