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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, boykot çağrılarının ekonomik bağımsızlığa sabotaj olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 04:21
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 04:21
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Boykot Çağrılarına Cevap Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi. Yerlikaya, bu çağrıların Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına yönelik bir sabotaj olduğunu ifade etti.

Ekonomik Bağımsızlık ve İş Gücü

Bakan Yerlikaya, "Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir! Unutulmasın ki, bu çağrı milli ekonomimize suikasttır!" dedi. Ayrıca, boykot çağrılarının parti içi kavgalar nedeniyle yapıldığını ve vatandaşların kendi esnafına, çiftçisine ve yerli ürünlerine zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Hukuk Devleti Vurgusu

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez" diyen Yerlikaya, Türkiye'nin uluslararası duruşunu da hatırlatarak, "Milletimiz; kendi esnafını boykot edecek, öyle mi?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Son olarak, “Ekonomimizi büyütmek için boykotla değil, üretimle büyüyeceğiz. İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücüyle, gençlerimizin enerjisiyle, 7’den 77’ye hep birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz" diyerek birlik çağrısı yaptı.

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