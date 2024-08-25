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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP'li Özkan'a Sert Tepki

Bakan Yerlikaya, CHP milletvekili Özkan'ın Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi ve kınadı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:52
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP'li Özkan'a Sert Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sert Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanmış olduğu ifadeleri eleştirdi. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Yerlikaya, bu tür sözlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ahlak Dışı İfadeler

Yerlikaya, "Bir milletvekilinin, ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması, o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır." diyerek Özkan'ın üslubunu kınadı.

Milletin Bilgisi

Bakan, "Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir." ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri iftira peşinde koşadursun. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum."

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