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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Duygu Dolu Öğretmenler Günü Paylaşımı

Bakan Yerlikaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın video ile anıldığı Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:22
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Duygu Dolu Öğretmenler Günü Paylaşımı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Özel Öğretmenler Günü Paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan, PKK'lı teröristler tarafından 7 yıl önce şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği kısımların yer aldığı bir video paylaştı.

Öğretmenlerin Emekleri Vurgulandı

Bakan Yerlikaya, Bakanlık tarafından hazırlanan bu videoda, şehit öğretmen Yalçın ve tüm öğretmenlerin hatıralarına yer verilerek; "Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz... Büyük ve güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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