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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan FETÖ'ye Sert Mesaj: 'Geçit Yok!'

Bakan Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle yemekte FETÖ'ye karşı kararlı mesajlar verdi: 'Hainlerin inlerini başlarına yıkacağız!'

Yayın Tarihi: 15.07.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 16:16
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan FETÖ'ye Sert Mesaj: 'Geçit Yok!'

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda önemli mesajlar verdi. Yemek programı çerçevesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin güvenliği için mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

FETÖ’ye Geçit Yok!

Bakan Yerlikaya, konuşmasında, "Hangi deliğe girerse girsinler, nereye saklanırlarsa saklansınlar, bu hain yapılanmanın inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak. Türkiye Yüzyılı'nda ne FETÖ'ye ne de herhangi bir terör örgütüne asla geçit yoktur, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şehitler ve Gaziler Unutulmayacak

Özellikle 15 Temmuz gecesi halkın gösterdiği direnişi hatırlatan Yerlikaya, o gece çıplak elleriyle tanklara karşı duran ve bağımsızlıkları için her türlü fedakarlığı yapan milletin eylemlerini unutmayacaklarını belirtti:

"Annesine son kez sarılan vatan evlatları, yeni doğmuş bebeğini son kez kucaklayan babalar, nasıl unutulabilir? Aziz milletimize pusu kuran FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 253 kahramanımızı, 2 bin 737 gazimizi asla unutmayacağız."

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakan Yerlikaya, FETÖ’yle mücadelede 17 bin 890 şahsın gözaltına alındığını ve bu kişilerden 3 bin 245’inin tutuklandığını aktardı. "Son hain adalet önünde hesap verene kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Program, Bakan Yerlikaya'nın şehitleri rahmet ve minnetle andığı, gazilere sağlık dileklerini ilettiği sözleriyle sona erdi: "Birliğimiz, beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da bir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da bir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yemek Programı'na katıldı.

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