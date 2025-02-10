İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gabar'da Petrol Üretimi Açıklaması

Gabar'daki Petrol Üretimine Yönelik Kritik İncelemeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu. Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak; yani terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlemektir," dedi.

Yerlikaya, petrol üretiminin önemine değinerek, "Günde 75 bin varil üretim yapılıyor. Hedefimiz buradan ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu başaracağımıza inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Huzur ve Zenginliğe Vurgu

Gabar bölgesinde cereyan eden petrol üretim faaliyetlerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ikinci yüzyılında, kardeşliğimizin kazandığının en büyük göstergesi Gabar'da petrol üretiminin devamıdır. 40 yıldan beri kardeşliğimize pusu kuran terör artık bitme noktasına geldi. Huzur ve güvenliğin sağlandığı bir Şırnak'ta, zenginliklerin açığa çıkacağını görüyoruz."

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Yerlikaya, konuşmasının devamında, "Allah'ın izniyle birlikte çalışarak, bu dağların bize sağladığı bereketi hayata geçireceğiz. Terör bitti ve göreceksiniz, bu toprakların bize hazırladığı sürprizler olacak," ifadelerini kullandı.

Şehitlere de selam gönderen Bakan Yerlikaya, "40 yıldan beri şehitlerimiz, her birinin mekanları cennet olsun. Onların şefaatleri, hayır duaları üzerimizde olduğu müddetçe hep kardeşliğimiz kazanacak," diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Yerlikaya'ya incelemeleri sırasında Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve TPAO yetkilileri eşlik etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, petrol üretimi yapılan Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, petrol üretimi yapılan Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.