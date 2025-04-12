İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Göç İdaresi'ne 12. Yıl Kutlaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. Yıl Dönümünü Kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihsel tecrübe, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla globale örnek bir model sunduğunu ifade etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve çalışma arkadaşlarını kabul ettiklerini duyurdu.

12. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yerlikaya, "Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır." sözleriyle bu başarıyı öne çıkardı.

Aynı zamanda, Bakan Yerlikaya, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde göç politikasının temelini oluşturarak, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığını koruma gayretiyle faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu bağlamda, “Düzenli göç, düzensiz göç ve insan ticareti ile mücadele başta olmak üzere, uluslararası koruma ve gönüllü geri dönüş konularında önemli başarılı girişimler ve yenilikler gerçekleştirdik.” dedi.

Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın çatısı altında, 81 ilde gece-gündüz çalışan tüm teşkilat mensuplarının yıl dönümünü kutlayarak, onların özverili çalışmalarına teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök (sol 4) ve çalışma arkadaşlarını kabul etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 5), Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök (sol 4) ve çalışma arkadaşlarını kabul etti.