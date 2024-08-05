İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Göçmenlerle İlgili Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnsan Hakları Eğitim Programı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı" etkinliğinde konuştu. Yerlikaya, günü itibarıyla Türkiye'de düzenli göçmen sayısının 4 milyon 437 bin olduğunu belirtti.

Göçmen Sayısı ve Dönüş Süreçleri

Yerlikaya, konuşmasında göçmenlerin yurt içinde ve dışındaki haklarının korunması konusuna dikkat çekti. "Dünyada 300 milyon göçmen var"Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu rakamın 123 milyonunun zorla evinden edilmiş kişilerden oluştuğunu ifade etti. Türkiye'de ise 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeli göçmen bulunuyor.

Adres Bilgileri ve Uygulamalar

Yerlikaya, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yaklaşık 729 bininin adreslerinin güncel olmadığını belirtti. Bu kişilere adreslerini güncellemeleri yönünde Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini anlattı. Güncellemeleri yapmayan kişilerin sosyal hizmetlerden faydalanamayacağını duyurdu.

Düzensiz Göçle Mücadele

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirterek, 2023 yılından bu yana 202 bin 705 düzensiz göçmenin girişinin engellendiğini kaydetti. "Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadelede kararlıyız," şeklinde konuştu.

Yardım ve Eğitim Merkezleri

Yerlikaya, Türkiye'de 25 şehirde toplam 32 geri gönderme merkezinin bulunduğunu ve bu merkezlerde göçmenlere üç öğün yemek, sağlık desteği gibi hizmetler verildiğini de açıkladı.

Program Sonrası Hediye

Etkinlik sonunda, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bakan Yerlikaya'ya İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan kitap setini hediye etti.