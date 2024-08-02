Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Türkiye'nin duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:55
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sert Bir Yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert bir dille yanıt verdi.

"Sizin Haddinize Değil!"

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Katz'ın, "Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızca katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir." sözleriyle İsrail hükümetinin tarihine atıfta bulundu.

Yerlikaya, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman halkının gönlünde yer aldığını belirterek, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı boyunca Türkiye’yi her alanda ileri taşıdığını vurguladı.

Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız

Bakan Yerlikaya, "Biz mazlumların, özellikle de Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diyerek Türkiye'nin uluslararası duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak