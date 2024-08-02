İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sert Bir Yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert bir dille yanıt verdi.

"Sizin Haddinize Değil!"

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Katz'ın, "Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızca katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir." sözleriyle İsrail hükümetinin tarihine atıfta bulundu.

Yerlikaya, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman halkının gönlünde yer aldığını belirterek, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı boyunca Türkiye’yi her alanda ileri taşıdığını vurguladı.

Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız

Bakan Yerlikaya, "Biz mazlumların, özellikle de Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diyerek Türkiye'nin uluslararası duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.