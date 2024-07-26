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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail'e Sert Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını kınayarak mazlumların yanında olacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:54
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail'e Sert Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kınama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Sosyal Medya Açıklaması

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mübarek cuma günü Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü görüntüleyen TRT ekibine saldıran İsrail'i şiddetle kınıyorum. Birilerinin yaptığı alkışlara aldanmayın. Ne yaparsanız yapın tarih önünde zalim ve soykırımcı olarak anılacaksınız," ifadelerini kullandı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Bakan, "Saldırıya uğrayan kameraman kardeşimize ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Biz, mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz," şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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