İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kars'a Özel Açıklamalar: Suç Oranlarında Düşüş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta asayiş toplantısında suç oranlarında önemli düşüşler olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:14
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kars'a Özel Açıklamalar: Suç Oranlarında Düşüş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta 2023 Asayiş Bilgilerini Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Kars Asayiş Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 4,4 azalma olduğunu belirtti.

Kars'ta Suç Oranlarına Dikkat Çekti

Bakan Yerlikaya, görevine başladığı 4 Haziran 2023'ten bu yana Kars'taki asayiş olaylarına dair valilik, emniyet ve jandarma iş birliği ile yapılan çalışmaların önemine değindi. "Kars'ta bu konudaki azalmaların arzu edilen düzeyde olmadığını ancak aydınlatma oranlarının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu" ifade etti.

Aydınlatma Oranları ve Hırsızlıkla Mücadele

Türkiye genelinde 10 katalog suç için aydınlatma oranı 98,1 iken, Kars'ta bu oran 99,5 olarak kaydedildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlar açısından da Türkiye genelinde yüzde 29,7 azalma görülürken Kars'taki azalma oranı 31,7 olarak açıklandı.

Bakan Yerlikaya, hırsızlık suçlarında Türkiye genelinde %48,6'lık bir düşüş olduğunu vurguladı. Kars'ta ise bu düşüşün kaydedildiğini, hayvancılık alanındaki güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, "2 binin üzerinde kamera ile hayvan hırsızlıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapıldı" dedi.

Cezaevindeki Yakalamalar ve Gelecek Planları

Kars'ta 540 kişinin hapis cezasından dolayı yakalandığını belirten Yerlikaya, jandarma binası için gerekli hazırlıkların yapılacağını da aktardı. "Bu yıl içerisinde yeni projelerle emniyet ve jandarma ekiplerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz" diye ekledi.

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