İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kesin Mesajlar: Suçla Mücadele ve Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Yerlikaya'dan Terör ve Suçla Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada terör ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti. "Terör örgütlerinin, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve suç odaklarının nefes almasına ne müsamaha gösteririz ne de müsaade ederiz," dedi.

AK Parti'nin Vizyonu: Birlik ve Kardeşlik

Yerlikaya, konuşmasında AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de demokrasi ve adalet için yola çıktığını ve ülkenin refahı ile huzuru için büyük bir yürüyüş başlattığını ifade etti. "Bu dava, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin davasıdır," diyen Yerlikaya, "Hamdolsun, her gün bir adım daha ileriye, büyük ve güçlü Türkiye’ye doğru yürüyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Artık sadece yarının hesabını yapabilen değil, istiklal, istikbal ve istikrar inşa eden bir Türkiye olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Enerji kaynaklarını çıkarabilen, yerli ve milli otomobilini yapılan, savaş uçağını tasarlayan bir Türkiye var," şeklinde konuştu.

Suç Oranlarında Düşüş

Yerlikaya, ülke genelinde kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıla kıyasla, 2023 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 24 bin daha az olay meydana geldiğini açıkladı. Olayların aydınlatma oranı ise yüzde 98’e ulaştı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda da önemli bir azalma gözlemlendi. Otodan hırsızlıkta %60,4, kapkaçta %59,3’lük bir düşüş yaşandı.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı

Türkiye’nin tarih boyunca kardeşlikten ve dayanışmadan güç aldığını belirten Yerlikaya, “Bizler, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa aynı bayrak altında birleşmiş büyük ve güçlü bir milletiz” dedi. Bu birlikteliğe yönelik herhangi bir tehdit karşısında kararlılık mesajı verilerek, demir yumrukla karşılık verileceği belirtilmiş oldu.

Son Sözler ve Kongrenin Önemi

Bakan Yerlikaya, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında geleceğe dair güçlü bir inançla ilerleyeceklerinin altını çizdi. “Bu büyük davada hep birlikte mücadele edeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Kongrede yer alan AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile İl Başkanı Gültekin Akça, önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca kongre, tek listeyle gidilerek AK Parti Marmaris İlçe Başkanı olarak Muzaffer Aravi'nin seçilmesiyle sonlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.