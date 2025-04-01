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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mehmet Baran İçin Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefat eden Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:19
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mehmet Baran İçin Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yapan Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Baran için duygularını paylaştı. Taziye mesajında, "Mehmet kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Baran'ın kaybı, emniyet teşkilatı başta olmak üzere birçok kesimde derin üzüntü yarattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta görev yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta görev yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran (fotoğrafta) için başsağlığı diledi. (Arşiv)

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