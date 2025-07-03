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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Muharrem Ayı Mesajı: 'Bu Topraklar Hepimizin Ebedi Yurdudur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yas-ı Matem Oruç Açma Buluşması' programında birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 23:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Muharrem Ayı Mesajı: 'Bu Topraklar Hepimizin Ebedi Yurdudur'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen 'Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması' programında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Bu topraklar, Alevi'siyle Sünni'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya el açan bir milletin ebedi yurdudur," dedi.

Programda yaptığı konuşmada, tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Yerlikaya, muharrem ayının zulme karşı direnme ve derin düşünce zamanı olduğunu belirtti. 1345 yıl önce Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin şehadetinin toplumdaki acıyı halen taze tuttuğunu ifade etti.

Yerlikaya, yerleştirdiği mesajında Kerbela'nın sadece bir matem olmadığını, hakkın yanında duranların son nefesinin sembolü olduğunu vurguladı. "Kerbela, zalimin karşısında boyun eğmeyen bir şehadettir. Masumiyetin ve adaletin en yüce ifadesidir," dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yerlikaya, her bir kültür ve inancın devletin güvencesi altında olduğunu belirtti. "Bin yıldır birbirimizin yaralarını sardık, aynı gök kubbenin altında lokmalarımızı paylaştık. Bu nedenle toplumsal huzurun en büyük sırrı, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktayız," ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu coğrafyada birliğimizin, dirliğimizin teminatı, kardeşliğimizi yaşamak, yaşatmak ve daim kılmaktır," sözünü hatırlatarak, bu akşamki etkinliğin kardeşlik sofrası oluğunu belirtti.

Kerbela'nın yasını tutarken, Hazreti Hüseyin'in hak mücadelesinden ilham aldıklarını yineleyen Yerlikaya, "Birbirimize daha sıkı kenetleneceğimiz bir geleceği, inşallah el birliğiyle kuracağız," diyerek dualarının kabul olmasını diledi.

Programda, mersiye, nefes, Kerbela ağıdı ve diğer dualar okundu. Etkinliğe, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve 81 ilden gelen cemevi başkanları katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), İçişleri Bakanlığında, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), İçişleri Bakanlığında, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen "Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), İçişleri Bakanlığında, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), İçişleri Bakanlığında, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen "Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.

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