İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin Güran Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin Güran'la İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da meydana gelen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bot Hesapların Tespiti

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, olayla ilgili 21 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında toplam 4 milyon 761 bin 420 paylaşım yapıldığını belirtti. Bu paylaşımların yapıldığı 1 milyon 302 bin 209 hesabın %38.3'ü, yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu vurguladı.

Provokatif İçerik Uyarısı

Bakan Yerlikaya, bu paylaşımların %76'sının provokatif ve olumsuz içerikler içerdiğini ifade etti. Ayrıca, sosyal medya üzerindeki algı operasyonları ile halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgilerin yayılmasıyla sıkı bir şekilde mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Adli Sürecin Devamı

Yerlikaya, Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için adli sürecin devam ettiğini, devletin tüm ilgili kurumlarıyla bu konunun peşinde olduğunu belirtti. "Bu olayın takipçisiyiz ve olmaya devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum," dedi.