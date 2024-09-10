İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklamalar

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturmayla alakalı önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon, bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi." ifadelerini kullandı.

Olayın Aydınlatılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda 4 savcının olayın soruşturmasını yürüttüğünü belirtti. "Hep beraber ne olacağını göreceğiz" diyerek, sürecin devam ettiğini vurguladı.

Gözaltı Sayısı Artacak mı?

Bakan, gözaltı sayısının artıp artmayacağına dair soruya ise, "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı." yanıtını verdi.

Narin Güran'ın Ölümüne Dair Şüpheler

Narin Güran'ın ölümünün nedenine dair herhangi bir kuvvetli şüphe olup olmadığı hakkında görüşleri sorulduğunda, Yerlikaya, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda takipçi olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya Aileye Başsağlığı Diledi

Bakan, Narin'in ailesine başsağlığı dilemediği yönündeki eleştirileri değerlendirerek, "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun dedim. Daha fazla bir şey demeye gerek yok." şeklinde konuştu.

Basının Rolü ve Adalet Mesajı

Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Basın da çok önemli bir görev üstlendi, görevini yaptı. Artık son sözü hakimler ve savcılar söyleyecek." diyerek adaletin sağlanması adına gereken adımları takip etmeye devam edeceğini belirtti.