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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Netanyahu'nun Konuşmasına Sert Tepki

Yerlikaya, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını eleştirerek, insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 00:29
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Netanyahu'nun Konuşmasına Sert Tepki

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sert eleştiriler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına karşı sert bir şekilde tepki gösterdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Utanç verici bir durum

Bakan Yerlikaya, yaşananların insanlık adına utanç verici bir tablo oluşturduğunu belirterek, "Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur" dedi. Ayrıca, "Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek, bu duruma karşı duruşlarını vurguladı.

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