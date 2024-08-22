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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan POMEM Mezuniyet Töreninde Önemli Mesajlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, POMEM mezuniyet töreninde suçluların peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan POMEM Mezuniyet Töreninde Önemli Mesajlar

POMEM Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, 6,389 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Suçluların Peşini Bırakmayacağız

Bakan Yerlikaya, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Hangi renk bültenle aranırsa aransın, suçluların takibi yurt içinde ve dışında devam edecek ve asla bitmeyecek. Hangi yere giderseniz gidin, sizleri tek tek yakalayacağız," dedi. Bu sözlerle, güvenlik güçlerinin kararlılığına vurgu yaptı.

Vatanseverlik ve Kamu Görevi Vurgusu

Yerlikaya, polis adaylarının 85 milyon insanın dualarını taşıdığını belirterek, "Sizler, devletimizin yasal gücünü temsil ediyorsunuz. Rehberiniz hukuk, referansınız insan hakları olacaktır," şeklinde konuştu. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatarak, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" diyerek bu kutsal görevin önemine dikkat çekti.

Devlet ve Millet Birliği

Bakan, milletin birliği ve devletin devamlılığı hakkında şunları söyledi: "Devletimize sadakat, vatanımıza duyduğumuz sevgi ile ölçülecektir. Kamu düzenine kastedenler, bu milletin huzurunu bozmak isteyenler bilmelidir ki, kahraman Türk polisi her daim görevinin başındadır," ifadelerini kullandı.

Eğitim ve İş Birliği

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise öğrencilere seslenerek, "Hiçbir illegal yapıyla ilginiz olmamalıdır. Tek bağlılığımız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır," dedi. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da mezunların başarılarını vurguladı.

Dua ve Yemin Töreni ile Kapanış

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler diplomasını alarak yemin etti. Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından, öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı'nda, 30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

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