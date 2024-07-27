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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Rize'de Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Rize'de yaptığı konuşmada, devletin milleti her zorlukta yalnız bırakmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:49
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Rize'de Önemli Açıklamalar

İçişleri Bakanı Yerlikaya Rize'de Toplantıda Önemli Mesajlar Verdi

Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin her afette ve krizde milleti yanlız bırakmadığını ifade etti. Törende, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi ile il genelinde Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları'nın anahtar teslimlerinin yapılacağını belirtti.

Rize'de Doğal Güzelliklere Vurgu

Konuşmasında, Kaçkar Dağları ve Fırtına Deresi gibi doğal güzelliklerin önemine değinen Yerlikaya, Rizelilere hitap ederek, "Mavi ile yeşilin en güzel halinin bir araya geldiği Rize'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

AFAD'ın Rolü

Yerlikaya, AFAD'ın 2009 yılından bu yana afet yönetiminde önemli bir rol oynadığını dile getirerek, son 15 yıl içerisinde Karadeniz Bölgesi'nde belediyelere toplam 6 milyar lira ödenek aktarıldığını belirtti. "Rize'de 948 konut tamamlandı, 1947 konutun yapım süreci devam ediyor" diye ekledi.

Kriz Yönetimi Stratejisi

Daha sonra, afet öncesi alınan önlemlerin önemini vurgulayan Yerlikaya, "Bizim hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir" ifadelerini kullandı. Ödeneği 291 milyon liranın üzerinde olan Karadeniz bölgesindeki büyük yatırımlar ve yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Dirençli Şehirler İçin Çalışmalar

Yerlikaya, "Afetlere karşı dirençli şehirler inşa edeceğiz" diyerek vatandaşları bilgilendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapılan iş birliğine de vurgu yaptı.

Son olarak, tüm bu süreçte kendilerine yol gösteren Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Yerlikaya, "Allah ülkemizi afetlerden korusun" şeklinde konuştu.

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