İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şanlıurfa'da Terörle Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği güvenlik toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye dair düşüncelerini paylaştı.

Teröre Taviz Yok

Toplantıda, terörizmin sadece birlik ve beraberliğe zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda kardeşlik bağlarını da zedelemeye yönelik olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Burada bir kez daha haykırıyoruz. Teröre taviz yok, kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok." dedi.

Belediye Başkanlığı ve Terör İlişkisi

Ali Yerlikaya, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılması hakkında da konuştu. Yerlikaya, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nda, belediye yöneticilerinin terör örgütünden nasıl etkilenebilecekleri nettir." diyerek, Ahmet Özer'in durumunu ele aldı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, "Dünya üzerinde terör belasından en çok canı yanan milletler arasında bizim milletimiz geliyor." ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin terörle mücadele yöntemlerinin sadece dağdaki teröristlerle sınırlı olmadığını, terörün destekçileriyle de mücadele edildiğini belirtti.

Hukuk Devleti Vurgusu

Ali Yerlikaya, terörle mücadelede hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devletin sahibi aziz milletimizdir." şeklinde konuştu. Terörizmin bir siyasi araç olarak kullanılmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Sonuç olarak, Ali Yerlikaya'nın konuşması, terörle mücadelede kararlılığın ve hukukun öneminin altını çizen bir mesaj taşıdı.