İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Beykoz İçin Taziye Mesajı

Bakan Yerlikaya, Malatya'da trafik kazasında şehit olan polis Lütfü Beykoz için taziye dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 23:18
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Beykoz İçin Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Başsağlığı Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Beykoz İçin Taziye Mesajı
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