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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru Mustafa Akgül'e Taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:05
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru Mustafa Akgül'e Taziye

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polis memurumuz Mustafa Akgül, uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan bir aracın kendisine çarpması sonucu maalesef olay yerinde şehit olmuştur. Üzüntümüz büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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