İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Yakınlarına Vurgu: 'Devletin Demir Yumruğu Enselerinde!'

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında devletin kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:12
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Yakınlarına Vurgu: 'Devletin Demir Yumruğu Enselerinde!'

İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Şehit Yakınları ve Gaziler Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, "Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Destanı ve Şehitlere Saygı

Yerlikaya, 110 yıl önce Çanakkale'de destan yazan kahramanları selamlayarak, şehitleri ve gazileri rahmetle andı. Konuşmasında, evlatlarını askere yollayan anne ve babalara olan minnetini dile getiren Yerlikaya, "Ebediyete irtihal eden şehit ve gazilerin ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne atıfta bulunarak, "Toplam 644 şehit yakını ve gazimize madalya takdim edildi. Vatan toprağını canından aziz bilen şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan'ın Anlamı ve Çanakkale Zaferi

Ramazan ayının, kalplerin arınmasına vesile olduğunu belirten Yerlikaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü de anarak, "Bu mübarek ayda, 'Çanakkale geçilmez' diyerek esaret zincirlerinin kırıldığı günü idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı. İstiklal şairi Mehmet Akif'in sözleriyle kahramanlığı kutlayan Yerlikaya, Çanakkale'deki destanı vurguladı.

Şehitlerin Hatırası ve Devletin Kararlılığı

Yerlikaya, şehitlerin her zaman milletin kalbinde yaşadığını belirterek, şehit aileleri ve gazilerle duygusal bir bağ kurdu. Onlara, "Sizler, vatan için ölümü göze almış kahramanlarsınız. Biz de ahde vefanın gereği olarak her daim yanınızdayız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 675 bin personelle terörle mücadelede kararlılıkla çalıştığını aktaran Yerlikaya, bir kez daha, "Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir" sözleriyle devletin kararlılığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi ile şehit aileleriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi ile şehit aileleriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

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