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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetim Verileri

8-15 Ağustos tarihleri arasında 1.97 milyon araç denetlendi, 447 bin sürücü hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 08:09
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetim Verileri

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 8-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili önemli verileri paylaştı. Bu denetimler sırasında 1.971.985 araç kontrol edildi ve 447.672 sürücüye çeşitli işlemler uygulandı.

Trafik Kurallarına Uymak Hayati Önem Taşıyor

Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, trafik denetimlerinde dikkat çeken bazı ihlalleri vurguladı. Bu bağlamda:

  • Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanarak mevzuata aykırı hareket eden 275 sürücü,
  • Hız limitlerini aşarak trafikte tehlike yaratan 134.588 sürücü,
  • Periyodik muayenesi yapılmamış olan 26.165 araç,
  • Emniyet kemerini takmayan 17.772 sürücü,
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 16.102 kişi,
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 9.710 araç sürücüsü.

Toplamda, bu işlemlerle birlikte 447.672 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Aşırı Hızla Mücadele

Bu yılın ilk yedi ayında meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %35'inin yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanımı nedeniyle gerçekleştiğini belirten Yerlikaya, aşırı hızla etkin bir şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Bunun yanında, ülke genelinde şehir içi ve otoyollarda hız tespit sistemleri ile birlikte mobil radar araçlarının kullanımı artırıldı. Ayrıca, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemleri devreye alındı.

Yerlikaya, sürücülere yönelik son çağrısını yaparak, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım ve emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

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