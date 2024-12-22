İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetimleri Hakkında Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetim Sonuçları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 12-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin önemli veriler paylaştı. Bu süre zarfında 2 milyon 764 bin 210 araç denetlendi ve 449 bin 734 sürücüye işlem yapıldı.

Yeni Kanun ile Azalan İhlaller

Bakan Yerlikaya, 30 Kasım'da yürürlüğe giren yeni kanun sayesinde yetkisiz çakar kullanımı ile ilgili işlemlerin yüzde 67 oranında azaldığını belirtti. 2023 yılı içinde çakar denetimleri kapsamında 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi. Usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağı ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği bilgisi verildi.

İhlal Kriterleri ve Cezaları

Bakan Yerlikaya, sürücülerin son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 2 veya daha fazla kez kanunu ihlal etmeleri durumunda her seferinde 192 bin lira trafik cezası uygulanacağına dikkat çekti. Bu sürede sürücü belgelerinin 60 gün geri alınacağı ve aracın 60 gün trafikten men edileceği açıklandı. Ayrıca, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve bu cihazların mülkiyetine kamuya geçirilecektir.

Denetimlerdeki Veriler

Ali Yerlikaya, denetimlerde yoğunlukla hız ihlali yapan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.