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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ'a Yapılan Saldırıyla İlgili Açıklama

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:27
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ'a Yapılan Saldırıyla İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)'ya yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kimlikler Belirlendikten Sonra Bilgilendirme Yapılacak

Bakan, "Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Kimlikleri kesinleştikten sonra hangi terör örgütüne ait olduklarıyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız," şeklinde konuştu.

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