İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Dair Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı, son günlerde gündemde olan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, "TUSAŞ’taki hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin PKK'lı Ali Örek olduğu tespit edildi" dedi.

Terörle Mücadele Süreci

Bu gelişme, Türkiye'nin terörle mücadele politikaları çerçevesinde dikkat çekici bir adım olarak yorumlanıyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, güvenlik güçlerinin teröristlerin yakalanması noktasındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.