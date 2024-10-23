İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ Tesislerine Yönelik Terör Saldırısı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik bir terör saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Saldırı Sonrası Gelişmeler

Yerlikaya, olayın gerçekleştiği bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını aktardı. Olayın detaylarıyla ilgili ilerleyen saatlerde yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.