DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,11%
ALTIN
3.005,3 0,63%
BITCOIN
2.287.693,87 1,23%

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ Tesislerine Yönelik Terör Saldırısı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:14
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ Tesislerine Yönelik Terör Saldırısı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik bir terör saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Saldırı Sonrası Gelişmeler

Yerlikaya, olayın gerçekleştiği bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını aktardı. Olayın detaylarıyla ilgili ilerleyen saatlerde yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Destek Mesajı
2
İsrail'in Hizbullah İddiası: Sahil Hastanesi ve Çevresi
3
TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var
4
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama
5
BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Tepki
6
RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması
7
Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak