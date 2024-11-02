İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uyuşturucu ile Mücadele Mesajı

Uyuşturucu ile Mücadelede Türkiye'nin Kararlılığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da düzenlenen güvenlik toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Temel Hedef Uyuşturucuya Karşı Mücadele

Bakan Yerlikaya, "Durmadan, duraksamadan yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz, Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır." diyerek, uyuşturucu ile mücadelenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Küresel Bir Tehdit Olarak Uyuşturucu

Yerlikaya, kümelenen uyuşturucu suçlarına karşı adaletin sağlanması için tüm cephelerde mücadele ettiklerini açıkladı. "Bu illeti özellikle çocuklarımızdan uzak tutmak öncelikli görevimizdir." dedi.

Önemli Projeler ve Eğitim Çalışmaları

Bakan, bu yıl sonunda 8 milyon 750 bin kişiye yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Narkotim sayısının artırıldığını ve çeşitli projelerle farkındalık oluşturulmaya devam edildiğini aktardı.

Vatandaşa Çağrı: Uyuşturucuya Karşı Birlikte Mücadele Edelim

Yerlikaya, "Bunun için tüm suç başlıklarında olduğu gibi, uyuşturucuya karşı da millet olarak seferberlik ruhuyla mücadele etmemiz elzemdir." diyerek vatandaşları iş birliğine davet etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Verileri

Son dönemde uyuşturucu suçlarından 47 bin 112 kişinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarlarını da paylaştı. Ayrıca, 204 organize suç çetesi çökertildiği bilgisini verdi.

Geleceğe Yönelik Önlemler ve Projeler

Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunun da altını çizerek, caydırıcılık amacıyla cezaların artırılacağını bildirdi.

Son olarak, Ordu'daki asayiş çalışmalarının artırıldığını ve uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da düzenlenen güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da düzenlenen güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.