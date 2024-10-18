İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yenidoğan Çetesi Soruşturması Açıklaması

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Üzerine Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleştirilen “yenidoğan çetesi” soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yerlikaya, “Cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmıştır. Bu şüphelilerden 22’si tutuklu ve yargılama süreci devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen “Türkiye'nin Huzuru” toplantısının ardından açıklamada bulundu. CİMER’e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı bir proje çalışması yürüttüğünü vurguladı.

Ortak Çalışmalar

“Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızla birlikte Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Üç bakanlığın ortak çalışmaları sayesinde haksız kazanç elde etmek amacıyla çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atan bu kişilerin yakalanması yönünde önemli adımlar atılmıştır.” diyen Bakan Yerlikaya, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirterek, artık konunun yargıda olduğuna dikkat çekti.

Son olarak, “Bizler, hep birlikte milletimizin adına bu olayın üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Temennimiz, bu tarz vicdansızlıkların bir daha yaşanmaması yönündedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısının ardından İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısının ardından İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.