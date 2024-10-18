DOLAR
34,2 -0,39%
EURO
37,14 -0,49%
ALTIN
2.991,01 -1,28%
BITCOIN
2.345.652,76 -2,42%

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yenidoğan Çetesi Soruşturması Açıklaması

Bakan Yerlikaya, yenidoğan çetesi soruşturmasında 47 şüphelinin 22'sinin tutuklu olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:56
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Yenidoğan Çetesi Soruşturması Açıklaması

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Üzerine Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleştirilen “yenidoğan çetesi” soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yerlikaya, “Cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmıştır. Bu şüphelilerden 22’si tutuklu ve yargılama süreci devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ'da düzenlenen “Türkiye'nin Huzuru” toplantısının ardından açıklamada bulundu. CİMER’e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı bir proje çalışması yürüttüğünü vurguladı.

Ortak Çalışmalar

“Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızla birlikte Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Üç bakanlığın ortak çalışmaları sayesinde haksız kazanç elde etmek amacıyla çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atan bu kişilerin yakalanması yönünde önemli adımlar atılmıştır.” diyen Bakan Yerlikaya, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirterek, artık konunun yargıda olduğuna dikkat çekti.

Son olarak, “Bizler, hep birlikte milletimizin adına bu olayın üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Temennimiz, bu tarz vicdansızlıkların bir daha yaşanmaması yönündedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısının ardından İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısının ardından İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
2
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı
3
Filistin'den BMGK'ya Acil Çağrı: Gazze'deki Soykırımı Durdurun
4
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucunda 9 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'ndan Orta Doğu'daki İhlallere Tepki
6
Bakan Tekin'in Köy Okulu Ziyaretleri

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor