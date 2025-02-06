İçişleri Bakanı Yerlikaya, Depremlerin 2. Yıldönümünde Birlik Mesajı Verdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Deprem Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri'nin yıldönümünde düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"'nda konuştu. Yerlikaya, Türkiye'nin deprem bölgelerindeki şehirleri ayağa kaldırana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Acı Yanı Yüreklerde Hala Duyuluyor

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, "Bugün yüreklerde derin bir sızı var. Milletçe çok büyük bir acıyı yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Bakan, "11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bu felakette, yıkılan sadece yapılarımız değildi. Nice canlarımızı yitirdik" dedi.

Büyük Bir İyileştirme Operasyonu

Konuşmasında, Türk milletinin dayanışmasını vurgulayan Yerlikaya, "Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Tarih boyunca hiçbir karanlık, bu milletin iradesinin önünde duramadı" şeklinde konuştu. Ayrıca, Malatya'da gerçekleştirilen anahtar teslim töreninden bahseden Yerlikaya, "Hak sahibi vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuştular ve kavuşmaya devam ediyorlar" dedi.

Unutulmaz Hatıralar

Yerlikaya, "6 Şubat'ın acısı asla dinmeyecek. Kaybettiğimiz her canımızın hatırası, yüreğimizin derinliklerinde yaşayacak" diyerek acıların her zaman yüreklerde kalacağını belirtti. Programın sonunda, büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etme çağrısında bulunan Yerlikaya, "Felaketlerin bizi yıldırmasına asla izin vermeyeceğiz" diyerek toplumun umutla ilerlemesini istedi.