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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Depremlerin 2. Yılında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yerlikaya, depremlerin 2. yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle dayanışmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:13
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Depremlerin 2. Yılında Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüne atıfta bulunarak, 'Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Yerlikaya, asrın felakati olarak adlandırılan olayın üzerinden geçen 2 yılda, yaşanan derin acıları hatırlatarak, 'Enkazın altından kurtarılarak çıkan her bir can, milletimizin umudunun sembolü oldu.' dedi. Ayrıca, felaket sonrasında sergilenen dayanışmayı öne çıkardığı açıklamasında, 'Hep birlikte tek yürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu.' şeklinde konuştu.

Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin anısına da selam göndererek, 'Asrın felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.' dedi. Ayrıca, afetzedelere yardımcı olmak için yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video klip de paylaştı.

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