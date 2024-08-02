İçişleri Bakanı Yerlikaya Edirne'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Edirne Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yerel iş yerlerini dolaşarak, esnafa hayırlı işler diledi.

Huzur Toplantısı'nın Ardından

Bakan Yerlikaya, ziyareti sırasında "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldıktan sonra, Saraçlar Caddesi üzerindeki farklı iş yerlerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden Yerlikaya, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi.

Göç Yönetimi Bilgilendirmesi

Ayrıca, Bakan Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibi ile de bilgi alışverişinde bulunarak, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan detaylar aldı.

Parti Ziyaretleri

Yerlikaya, Edirne'deki temaslarına, AK Parti Edirne İl Başkanlığı ve MHP Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek devam etti. Ziyarette, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da Bakan'a eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibiyle de sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.