İçişleri Bakanı Yerlikaya, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehitleri Andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de şehit olan genç kahraman Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anarak, onların hatıralarının asla unutulmayacağını vurguladı.

Şehadet Yıldönümü

Özellikle 15 yaşında vatanı için canını feda eden Eren Bülbül'ün cesareti ile Ferhat Gedik'in fedakarlığının milletin hafızasında canlı kalacağını belirten Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla iki kahramanı andı. Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, hain terör saldırısında şehit edilen Eren Bülbül ve onu korumak için kendini siper eden şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin yıl dönümü. İki kahramanımızın hatırası, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. İyi ki varsınız, ruhlarınız şad, makamlarınız ali olsun."