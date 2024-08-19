İçişleri Bakanı Yerlikaya, Fenerbahçe Başkanı Koç'u Ağırladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmenin ardından Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Koç ve ekibine ziyaretleri için teşekkürü ihmal etmedi. Bakan Yerlikaya, sporun ve spor camiasının önemine vurgu yaparak, Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunmak için iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.