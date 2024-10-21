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İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ ile Mücadele Devam Edecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:30
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ ile Mücadele Devam Edecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan FETÖ ile Mücadele Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin durmaksızın devam edeceğine dair önemli ifadeler kullandı.

Sosyal Medyadan Yapılan Açıklama

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Azim ve Kararlılıkla Devam

Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadelede milletin iradesine darbe vurmak ve halkın üzerine ateş açmak gibi hain girişimlere karşı duracaklarını dile getirerek, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Su uyur, FETÖVARİ yapılar uyumaz" sözünü hatırlatarak, bu prensip doğrultusunda mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Şehitler için rahmet, gaziler için sağlık dileyerek sözlerini tamamladı.

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