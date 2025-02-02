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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Göç Yönetiminde Bütüncül Yaklaşımı Vurguladı

Bakan Yerlikaya, göçün her boyutunu bütüncül bir bakış açısıyla yönettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:23
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Göç Yönetiminde Bütüncül Yaklaşımı Vurguladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Göç Yönetiminde Stratejik Bir Bakış Açısı Geliştiriyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15. Göç Kurulu Toplantısı'nın önemine dikkat çekti. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz." dedi.

Dünya genelinde uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artışın göç yönetiminin global bir öncelik haline geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bu durumun planlı, stratejik ve insan odaklı göç politikalarının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Yerlikaya, göç yönetiminde temel ilkenin insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayış olduğunu belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Türkiye'nin düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını belirten Yerlikaya, ülkenin göç yönetimindeki başarılarını vurguladı.

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