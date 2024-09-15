İçişleri Bakanı Yerlikaya, Haftalık Trafik Denetim Verilerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya Trafik Denetimlerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Eylül tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Denetim Verileri Ve Uygulamalar

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalara göre, bu dönemde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi ve 475 bin 427 sürücüye çeşitli işlemler uygulandı. Bu süre zarfında, izinsiz donanım kullanan 265 sürücüye, hız ihlali yapan 124 bin 336 sürücüye ve emniyet kemeri takmayan 19 bin 161 sürücüye cezai işlem yapıldığı belirtildi.

Okul Servis Araçlarına Yoğun Denetim

2024-2025 Eğitim Öğretim yılına geçişle birlikte, Bakan Yerlikaya, okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını vurguladı. Çocukların güvenliği için, servis araçlarında emniyet kemeri takılmasının bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

Trafik Kuralları ve Güvenlik Uyarısı

Yaptığı paylaşımda, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" dedi. "Yolculuklar, sevdiklerimize ulaşmak içindir, ayırmak için değil" diyerek mesajını sonlandırdı.