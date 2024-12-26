İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iraklı Mevkidaşı ile Terörle Mücadele Görüşmesi Yaptı

Terör ile Mücadele için İşbirliği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile gerçekleştirilen bir görüşme ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Görüşme, Bakanlık'ta yapıldı ve önemli başlıklar üzerinde duruldu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı gibi sorunlarla mücadele etmek üzere yapılan işbirliğini değerlendirdiklerini belirtti.

Sınır Güvenliği ve Eğitime Dikkat

Ayrıca, sınır güvenliği konusunun önemine vurgu yapan Yerlikaya, kolluk personelinin eğitimi konusunda da işbirliğini artırma kararlılıklarını ifade etti.

Yerlikaya, mevkidaşı Şammari ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari'yi resmi törenle karşıladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari'yi resmi törenle karşıladı.