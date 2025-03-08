İçişleri Bakanı Yerlikaya Kars'ta Sahipsiz Köpekler Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yerlikaya, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana için 'Bu vahşeti kabul edemeyiz' dedi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:25
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kars'ta Sahipsiz Köpekler Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kars'taki Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 yaşındaki Rana'nın sahipsiz köpekler tarafından ölümüne dair açıklamalarda bulundu. Kars'ta düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Kars Asayiş Toplantısı"nda Bakan Yerlikaya, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirerek, "2025'te, gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz," dedi.

Kadınların Özel Yeri

Toplantıda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Yerlikaya, kadının toplumsal yaşamda her zaman özel bir yeri olduğunu vurguladı. Kadınların Türkiye'nin kalkınmasında büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini kadınlarla birlikte atıyoruz," ifadelerini kullandı.

Kanun ve Hayvan Bakım Evleri

Bakan Yerlikaya, olay üzerine hemen önlemler almak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. İl il bakım evlerindeki hayvan sayılarının bir komisyon tarafından tespit edileceğini belirterek, "Artık sürekli sayım yapılacak. Her ay bu tespitleri paylaşacağım," diye ekledi.

Yerlikaya, mevcut bakım evlerinin durumunu denetlemenin önemine dikkat çekerek, "Kurulacak komisyon, her ay durumları değerlendirerek şeffaf bir şekilde çalışacak," dedi.

Hayvanlara ve İnsanlara Sorumluluk

Bakan, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını ifade etti. "Bu kanunun insani ve vicdani duruşuyla o kanunu uygulamamız lazım," diye ekledi. Ayrıca, sahipsiz hayvanlar sorununu çözüme kavuşturmak için valiler, belediye başkanları ve ilgili müdürlüklerle iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Basın Açıklaması ve İletişim Açıklamaları

İlk basın açıklamasını 12 Mart'ta yapacağını açıklayan Yerlikaya, bu tür olayların önüne geçmek için vatandaşlardan gelen şikayetleri her zaman dikkate alacaklarının sözünü verdi. "Dilek ve şikayetleriniz için 112'yi aramaktan çekinmeyin," diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

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