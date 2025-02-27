İçişleri Bakanı Yerlikaya, Katarlı Bakan Misnad ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Katarlı Bakan Misnad'dan Ortak Projeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem bint Ali bin Nasser Al Misnad ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmada, Gazze ve Suriye'ye yönelik mevcut ve planlanan ortak insani yardım projeleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Meryem bint Ali bin Nasser Al Misnad'ı Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile Gazze ve Suriye'ye yönelik devam eden ve planlanan ortak insani yardım projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakana teşekkür ediyorum," ifadelerine yer verdi.